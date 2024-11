Rückruf-Cola wird zu Biogas: Wie man mit süßen Säften heizt

Weil ein Sieb im Coca-Cola-Werk im burgenländischen Edelstal im Bezirk Neusiedl am See gebrochen war, mussten Ende Oktober 28 Millionen 0,5 Liter PET-Flaschen Softdrinks aus dem Handel zurückgeholt werden.

Wenn diese 14 Millionen Liter flüssigen Süßigkeiten schon nicht für Energie im Organismus der Konsumenten sorgen können, so werden sie es nun in deren Haushalten tun. Wie am Dienstag bekannt wurde, werden die Softdrinks nämlich zu Biogas verarbeitet.

In Österreich gibt es 270 Biogas-Anlagen, womit rund 140.000 Haushalte jährlich geheizt werden können. Das entspricht rund 40 Millionen Litern Heizöl.