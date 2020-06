Mit Prognose-Software auf Einbrecherjagd

Das Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität umfasst jedoch nicht nur Analysen der Dämmerungseinbrüche. So wurden auch 400.000 Präventionsfolder mit zielführenden Maßnahmen und Tipps gegen Einbruchsdiebstähle an die Bevölkerung in allen Bundesländern verteilt.

In Wien läuft seit Anfang November ein ähnliches Programm. Karl Mahrer, Wiens Vize-Polizeipräsident, kündigte Ende Oktober an, "Kontrolldruck und Polizeipräsenz bei den erhobenen Einbruchshotspots zu erhöhen. Die Bereitschaftseinheit wurde dafür auf 170 Beamte aufgestockt." Die ersten Erfolge ankerten darin, dass etwa Serien-Einbrüche während der Einbruchssaison 2014/2015 der Vergangenheit angehören. Die Zahl der Dämmerungseinbrüche – konkrete Zahlen liegen noch nicht vor – gingen spürbar zurück (siehe Reportage unten). In Wien wurde angekündigt, dass nach Einbrüchen so schnell wie möglich ganze Grätzl von der Exekutive abgeriegelt werden. Denn in der Regel muss die Beute in Fahrzeugen verstaut werden. Das bremst die gut organisierten Einbrecherbanden. Und schnell errichtete Straßensperren können die Kriminellen schon vor Ort festsetzen.

Beide Konzepte haben einen Parameter gemeinsam. Oberst Michael Mimra, Ermittlungsleiter des LKA-Wien, erklärte: "Wird ein Einbruch gemeldet, kontrollieren Fahndungsteams Hotels, Pensionen sowie einschlägige Lokale." Und die Kollegen in den benachbarten Bundesländern werden – sollten die Täter auf der Flucht sein – sofort über aktuelle Erkenntnisse, etwa über das Täterfahrzeug, informiert. Somit wird der Flucht-Radius empfindlich eingeengt.