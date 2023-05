Mit Millionen gegen den Absturz des Klagenfurter Flughafens

Am Montag, 13 Uhr, starten die Beratungen des Aufsichtsrats der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV). Es geht um nichts Geringeres, als um eine richtungsweisende Entscheidung für die Zukunft des Flughafens Klagenfurt - wieder einmal - denn der kleinste Verkehrsflughafen Österreichs, sorgt seit Monaten für große Schlagzeilen.

Mit dem Unterschied, dass dieses Mal wirklich eine Entscheidung fallen könnte. Wie berichtet, wollen sich Stadt Klagenfurt und Land Kärnten die freigewordenen Anteile des bisherigen Flughafen-Mehrheitseigentümers Lilihill sichern.

Warum wurden Anteile frei?

Möglich wird dies, da Lilihill die im April einstimmig beschlossene Kapitalerhöhung nicht geleistet hat. Somit haben die bisherigen Minderheitseigentümer, die Stadt Klagenfurt und die KBV für das Land, das Recht diese frei gewordenen Anteile zu übernehmen. Die KBV würde dann 46,6 Prozent der Flughafenanteile halten, das Land 11,6 Prozent. Macht in Summe 58,2 Prozent.

Um diese Verschiebung der Machtverhältnisse am kleinsten Verkehrsflughafen des Landes umzusetzen, muss allerdings Geld fließen. Jede Menge Geld. Denn für die 58,2 Prozent der Anteile am Flughafen ist eine Kapitalerhöhung nötig. Die KBV muss zu den bereits gezahlten 750.000 Euro weitere 2,217 Millionen Euro leisten. Die Stadt Klagenfurt 750.000 Euro.

Frist 10. Mai

Und die Zeit drängt. Denn bis 10. Mai, also Mittwoch dieser Woche, muss alles über die Bühne gehen. Werden heute die Beschlüsse der KBV für die Kapitalerhöhung gefasst - und damit ist zu rechnen - werden am Dienstag die erforderlichen Anträge in der Landesregierung und bei einem Sondergemeinderat in Klagenfurt abgesegnet. Soll heißen: Das Land muss die benötigten Geldmittel freigeben.

Die Frist für die Anteile endet am Mittwoch. Eine Eilüberweisung soll bereits vorbereitet worden sein und auch im Vorfeld wurden die nötigen Vorbereitungen getroffen.

Mit der Kapitalerhöhung soll die Liquidität des Flughafens wieder hergestellt und Arbeitsplätze gesichert werden. Zuletzt hatten Flughafenmitarbeiter ihre Gehälter nicht fristgerecht erhalten.

Schreckgespenst Call Option

Bleibt die Frage, ob die Call Option, also der komplette Rückkauf des Flughafens von Lilihill noch auf dem Tisch ist? Die Antwort lautet ja. Denn selbst als Minderheitseigentümer hätte Lilihill bei Beschlüssen, die Einstimmigkeit erfordern, die Möglichkeit diese zu blockieren. Gemunkelt wird, dass die KBV wieder 80 Prozent des Flughafens halten soll, die Stadt 20 Prozent.