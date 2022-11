Mit den Öffis kostenlos auf die Pisten des "Snow Space Salzburg"

In das Skigebiet Snow Space Salzburg (Flachau, Wagrain und St. Johann/Alpendorf) ist im kommenden Winter die Anreise mit Öffis im gesamten Bundesland Salzburg kostenlos. Beim Online-Kauf eines Ski- oder Skitourentickets kann die Gratis-An- und Abreise gleich mitgebucht werden. Ermöglicht wird das durch eine Kooperation des Skigebietes mit dem Land Salzburg und dem Salzburger Verkehrsverbund (SVV). Am Mittwoch wurde die Aktion bei einem Pressegespräch vorgestellt.

Auch im Fernverkehr gültig

Die Aktion gilt für sämtliche Öffis im gesamten Bundesland, also auch für ÖBB-Fernverkehrszüge im Verbundraum Salzburg. Wer mit dem Zug anreist, kann beim Bahnhof St. Johann auf den Skibus umsteigen, der in zehn Minuten bei der Talstation ist. Da es dort auch vier Skiverleiher gibt, könne man auch ohne großes Gepäck ins Skigebiet kommen, so Snow-Space-Vorstand Wolfgang Hettegger.

Tourengeher werden mit dem Skibus zur Route auf den Gernkogel gebracht. Er verwies auch auf eine Studie, wonach bei einem Skitag gut zwei Drittel der CO2-Emissionen durch die An- und Abreise verursacht werden.

Einen täglichen kostenlosen Skibus von der Landeshauptstadt nach Flachau hat es schon bisher gegeben. Diesen nutzten in den letzten Jahren rund 3.500 Skifahrer pro Saison. Hettegger erwartet sich für die neue Aktion bereits im ersten Jahr eine höhere Zahl.