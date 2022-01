Mit dem Röntgenblick: So läuft die Altersfeststellung bei Asylwerbern

Doch deutlich häufiger als in Strafverfahren kommen die Altersgutachten bei Asylverfahren ins Spiel. „Die Untersuchungsmethode stammt aus den 1920er-Jahren und wurde damals in den USA mit amerikanischen Jugendlichen als Basis entwickelt“, sagt Lisa Wolfsegger von der Asylkoordination. Sie hat starke Zweifel an der Aussagekraft des Handwurzelröntgens.

„Ein Mensch hat einfach keine Jahresringe, die man abzählen kann.“ Erst wenn diese Methode zum Schluss kommt, dass die Person älter als 16 Jahre alt ist, würden weitere Faktoren wie die Untersuchung des Schlüsselbeins, der Zähne und der Geschlechtsteile vorgenommen.

„Vorgelegte Dokumente werden oft als gefälscht angesehen. Was bei der Untersuchung nicht bedacht wird, sind Faktoren wie die Ernährung oder dass Jugendliche schon früh arbeiten mussten. Das wirkt sich auch körperlich aus“, so Wolfsegger. Nur wenige Mediziner in Österreich würden die Untersuchung überhaupt durchführen.