Mit dem meteorologischen Frühlingsbeginn setzt sich die Sonne durch

Bereits am heutigen Montag stand im Westen und Südwesten trockenes und oft sonniges Wetter auf dem Programm. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wechseln sonst noch Wolken und kurze sonnige Phasen einander ab, dazu gehen besonders im Osten und Südosten ein paar Schneeschauer nieder. Am Nachmittag bewegen sich die Temperaturen zwischen minus zwei und plus neun Grad.

Der Dienstag, der 1. März, gilt als Beginn des meteorologischen Frühlings. Damit man die Klimadaten besser verglichen werden können, rechnen nämlich Wetterexperten in vollen Monaten.

Anfangs sind dienstags örtlich flache und somit nur kurzlebige Nebelfelder vorhanden, vor allem inneralpin, im westlichen Donautal und im Waldviertel. Insgesamt scheint aber verbreitet die Sonne, oft sogar von einem wolkenlosen Himmel. Der Wind weht schwach, im Osten und im Alpenvorland teilweise auch mäßig aus Nordwest bis Ost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zwölf und minus ein Grad, inneralpin auch deutlich tiefer, die Nachmittagstemperaturen umspannen null bis zehn Grad.

Diche Wolken

Am Mittwoch ist es zunächst noch sonnig. Schon am Vormittag ziehen aber von Nordwesten her hohe Schleierwolken auf und am Nachmittag treffen dann auch dichte Wolkenfelder ein. Dabei bleibt es aber meist trocken. Am freundlichsten bleibt es ganz im Osten und Südosten. Frühtemperaturen minus zehn bis minus ein Grad, Tageshöchsttemperaturen vier bis zehn Grad.