15.000 bei Corona-Demos mit Düringer, Proll und Petzl

Der Heldenplatz war am Sonntag in Sonne und ab Mittag in strahlendes weiß getaucht. Tausende mit Gas gefüllte Luftballons von einem Partner der Corona-Demo-Organisatoren sorgten vor den Fahnen der OSZE und der Hofburg für ein sehr friedvolles Bild. „Europa for freedom“. Unter diesem Motto stand die Corona-Demo am Sonntag. Nur die Ukraine war kein Thema. Aber auch die befürchteten Russland-Fahnen blieben eingepackt. Beim Demozug über den Ring war im ersten Teil eine zu sehen – und überragte alle anderen um Längen.