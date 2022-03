Mit Bonus ein zweites Leben für Geräte

21.000 Geräte gerettet

Salzburg führte die Unterstützung von reparaturwilligen Kunden in registrierten Partnerfirmen schon 2019 ein. Auch Anna-Maria Weißenbacher von Elektro Ebner in Hallein kann nur Positives berichten: „Das hilft sehr. Die Kunden fragen oft danach.“ Bei ihr in der Werkstatt warten gerade unzählige Geschirrspüler, Fernseher und auch Mobiltelefone auf ein zweites Leben.

Kunden, die Geräten von der Waschmaschine bis zum Fernseher eine zweite Chance geben, werden mit maximal hundert Euro pro Jahr und Haushalt unterstützt. „Seit Beginn der Aktion haben wir bereits 22.400 Anträge bewilligt und ausbezahlt“, heißt es aus dem Büro von Umweltschutzlandesrat Heinrich Schellhorn (Grüne). Im Schnitt wurden pro Reparatur 75 Euro rückerstattet. Mehr als 21.000 Geräte konnten so vor dem Müll gerettet werden. Rund 1,5 Millionen Euro wurden ausbezahlt. Spitzenreiter in den Gerätelisten seit Einführung sind Mobiltelefone (41 Prozent) gefolgt von Kaffeemaschinen sowie PC, Laptop und Tablet. Die Jugend war beim Einreichen deutlich weniger fleißig als die Generation 50 plus.