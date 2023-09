Im Ministerrat beschlossen: 8,60 Euro für neue Eintagesvignette

Der Preis der Jahresvignette für einspurige Kraftfahrzeuge wird für das Jahr 2024 mit 38,50 Euro festgelegt, das sind 40 Prozent des Preises für eine Pkw-Jahresvignette.

Vignettenpreise für Lkw-Maut nicht an die Inflation angepasst

Auch die Vignettenpreise für die Lkw-Maut werden im kommenden Jahr nicht an die Inflation angepasst, allerdings werden die Kosten für CO2-Emissionen von Lkw in die Maut eingepreist. Die CO2-Tangente in der Lkw-Maut soll stufenweise über drei Jahre angehoben werden.