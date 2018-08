Ministerium gibt Verhaltenstipps bei Terroranschläge und Amokläufe

Kampagne. „Wir befinden uns in einem öffentlichen Gebäude und hören plötzlich einen lauten Knall“, schildert Michaela Kardeis, Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit, ein mögliches Szenario. „Was ist passiert? Zu diesem Zeitpunkt kann man nicht wissen, ist es ein Amoklauf, ist es ein Terroranschlag oder vielleicht etwas ganz Harmloses.“

Um die Leute auf solche Situationen zu sensibilisieren, geht nun eine entsprechende Kampagne an den Start. Diese ist in die vier Kernbereiche Flüchten, Verstecken, Verteidigen sowie Notruf unterteilt. Als erstes gelte es einen Fluchtweg zu suchen. Wenn dieser nicht möglich sei, solle man sich in einem Raum verstecken und diesen absperren sowie verbarrikadieren. Danach sei Stille geboten, wo auch auf ein stummes Handy hingewiesen wird. Falls sich Betroffene in Sicherheit befinden, möge der Notruf abgesetzt werden.