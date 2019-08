Millionenschaden: "Staatssekretär" und "Frau Direktor" prellten Unternehmer

Vier Slowaken haben laut Staatsanwaltschaft mit einer „ hollywoodreifen Inszenierung“ österreichische Baufirmen um Millionenbeträge gebracht. Staatsanwalt Wolfgang Handler wirft den drei Männern (63, 68 und 37 Jahre alt) und einer Frau (61) schweren gewerbsmäßigen Betrug vor.

Sie sollen österreichischen Bauunternehmern lukrative Aufträge an großen Bauprojekten in der Slowakei vorgetäuscht und ihnen auf diese Art und Weise Gelder für diverse „Vorfinanzierungen“ herausgelockt haben. Die Schadenssumme soll mehrere Millionen Euro betragen. Die Aufträge, die den Bauunternehmern versprochen wurden, könne man als Lottosechser in der Baubranche bezeichnen. EU-geförderte Sanierungen im Ausmaß von zwei- bis dreistelligen Millionenbeträgen.

So sagte ein Bauunternehmer, man habe sich einma in der Nähe des slowakischen Parlaments getroffen: Mit dabei ein „ Staatssekretär“, ein „Projektleiter“ und „Frau Direktor“, die eifrig über ein Projekt referiert hätten, übersetzt habe damals der Ungar. Ein „riesengroßer Plan“ wurde auf einem Tisch ausgerollt - der Unternehmer hätte Planung und technische Abwicklung für ein Flüchtlingslager mit Platz für 40.000 Personen übernehmen sollen.

Die Betrügereien zogen sich über mehrere Jahre, begannen 2007 und flogen 2015 auf. Ein Ungar war bezüglich dieser Causa bereits vor zwei Jahren rechtskräftig verurteilt worden.