Milch in Kindergärten und Schulen von Behörden nicht überprüft

Genau zwei Wochen ist der Umwelt- und Behördenskandal um das mit Hexachlorbenzol belastete Kärntner Görtschitztal bekannt. Ebenso lange stellen sich Betroffene die Frage nach möglichen gesundheitlichen Folgen. Ob Schul- und Kindergartenkinder in den Bezirken Klagenfurt und St. Veit HCB-verseuchte Milchprodukte konsumiert haben, bleibt unklar: Die Behörde zog vor Ort keine Proben.

Fakten werden erst Blutuntersuchungen liefern. Ursprünglich hieß es, dass in den betroffenen Gemeinden am Donnerstag damit begonnen werde. Landessanitätsdirektorin Elisabeth Oberleitner sagte jedoch im KURIER-Gespräch, dass nur Beratungsgespräche stattfinden würden. "Wir wollen am Donnerstag Personen herausfiltern, die zur Risikogruppe zählen", betont sie. Erst in der Folge würden Blutabnahmen erfolgen. Binnen vier Stunden müsse das Plasma abzentrifugiert werden, das in einem Wiener Labor untersucht werde.

Beim Land melden sich unterdessen besorgte Eltern, die das Blut ihrer Kindergarten- und Schulkinder untersuchen lassen wollen. Immerhin hat die Firma Sonnenalm 120 Betreuungseinrichtungen in den Bezirken Klagenfurt und St. Veit beliefert.

Proben in den Betreuungseinrichtungen wurden nie gezogen. "Das hielten wir nicht für erforderlich. Beprobt wurde ja der Betrieb selbst", sagt Alfred Dutzler, Leiter der Lebensmittelaufsicht des Landes.

Zur Erinnerung: Von Greenpeace in Auftrag gegebene Untersuchungen haben in einer Milchprobe in einem Geschäft in Friesach einen HCB-Wert von 0,021 mg/kg ergeben (Der Grenzwert liegt bei 0,01 mg/kg) – obwohl bei der fraglichen Firma Sonnenalm stets beprobt und nichts Auffälliges gefunden wurde. "Unser Sicherheitsnetz war offensichtlich nicht dicht genug", sagt nun Geschäftsführer Hannes Zechner. Schulen und Kindergärten haben seine Produkte spätestens mit 3. Dezember storniert.