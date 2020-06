Tausende Kärntner bei Bluttests erwartet

Uni Wien

Die Landessanitätsdirektorin schätzt, dass in nächster Zeit bis zu 3000 Kärntner ihr Blut bzw. ihre Muttermilch untersuchen lassen. Die Tests, die in Zusammenarbeit mit derausgewertet werden, seien eine große logistische Herausforderung. "Die Laborkapazitäten insind beschränkt. Möglicherweise werden wir Labore inbeauftragen müssen."

Von der Umweltschutzorganisation Greenpeace, die vergangene Woche einen erhöhten HCB-Wert in Milch und Topfen der Sonnenalm-Molkerei nachgewiesen hat, wird die Maßnahme begrüßt. " Bluttests sind die einzige Möglichkeit, Anhaltspunkte zum Umfang der HCB-Belastung zu erlangen. Wir empfehlen die Untersuchung", sagt Greenpeace-Chemiker Herwig Schuster.

Als Auslöser der Kontamination gelten die Wietersdorfer und Peggauer Zementwerke, die mit HCB versetzten Blaukalk bei zu geringer Temperatur verbrannten. Dabei gelangte HCB, das bis in die 1990er-Jahre als Getreidebeizmittel verwendet wurde, in die Luft. Im menschlichen Körper reichert sich das krebserregende HCB in der Leber an. Ob es zu Erkrankungen kommt, ist von der Dauer und Intensität der Belastung sowie vom Allgemeinzustand abhängig.