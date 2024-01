Mikl-Leitner wünscht in Neujahrsrede Zusammenhalt im „lebenswerten Land“

Familien und Pflege

Sie denke aber auch an die vielen Familien sowie innovative Unternehmerinnen und Unternehmer. Es sei in NÖ zudem leichter, als in anderen Ländern, sich um kranke, ältere und pflegebedürftige Landsleute zu kümmern. „Gerade wir in Niederösterreich wissen am besten, dass das Engagement und der Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft die Grundlage des Zusammenlebens in unserem lebens- und liebenswerten Land ist“, so Mikl-Leitner.

Themen wie gute Arbeit, starke Wirtschaft und sichere Lebensqualität würden in NÖ in den Mittelpunkt gerückt werden. Sie wünsche sich, das „neue Jahr mit Zuversicht und Selbstvertrauen in Angriff zu nehmen“.

➤ Neues Geriatrie-Projekt in Waidhofen an der Thaya weist die Richtung