Mietnomaden: Albtraum der Eigentümer

"Seit Jahren haben wir diese Probleme", sagt auch Friedrich Noszek, der Präsident des Zentralverbands Haus und Eigentum in Wien. "Natürlich ist es meistens nicht so extrem, dass ein Krimineller gleich eine ganze Wohnung anzündet, wie das jetzt in der Innenstadt der Fall gewesen sein soll. Aber es gibt viele Leute, die boshafterweise eine Wohnung ruinieren oder Sachen abmontieren. Und wenn dann die Delogierung endlich durch ist, sind sie weg."

Noszek fordert daher "dringend ein beschleunigtes Verfahren. Derzeit dauert der Prozessablauf einfach viel zu lange, ist aufwendig und mühsam." Oftmals seien die Wohnungsbesitzer "einfach nur froh", wenn die ungeliebten Mieter dann endlich draußen sind, "und hauen den Hut drauf". Auf dem finanziellen Schaden bleiben sie sitzen.

Anders als in anderen Ländern gebe es in Österreich keine Website, auf der man nachschauen könnte, ob ein potenzieller Mieter vielleicht schon einmal als Mietnomade aufgefallen ist, sagen sowohl Geppl als auch Noszek. Letzterer könnte sich eine solche Datenbank aber sehr gut vorstellen. "Es wäre sicher gut, so ein Register aufzulegen. Belgien zum Beispiel hat so was."

Geppl äußert diesbezüglich datenschutzrechtliche Bedenken: "Wie will man wissen, ob da nicht vielleicht jemand böswillig die Unwahrheit über einen anderen verbreitet?"

"Natürlich muss alles belegt sein, was in so einem Register drin steht", meint Noszek. "Zum Beispiel dadurch, dass ein Gerichtsverfahren war." Nachsatz: "Aber mir ist bewusst, dass so ein Vorschlag sicher zu einem Aufschrei führt. Und man wieder einmal versuchen wird, den Wohnungsbesitzern das Bummerl zuzuspielen."