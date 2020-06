Brand in Wiener Innenstadt offenbar gelegt

Um 4.30 Uhr riss ein Knaller Britta Dion und ihre zwei Kinder aus dem Bett. "Ich hab’ gedacht, entweder der Stephansdom landet bei uns am Dach oder ein Meteor ist eingeschlagen", erzählt die 50-jährige Mieterin. Durchs offene Fenster roch sie Verbranntes; ein Stimmen-Wirrwarr aus Polizei-Lautsprechern hallte über den Hohen Markt in der Wiener City. "Sofort raus", rief Dion. Erst vis-à-vis sahen sie, was sich nach der Explosion in der benachbarten Stiege abspielte.

Flammen schlugen aus den Fenstern. Der Großbrand hielt über 100 Mann der Rettung, Feuerwehr und Polizei in Atem. Drei Wohnungen brannten aus. 17 Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, darunter eine Familie mit vier kleinen Kindern aus dem fünften Stockwerk. Das war noch nicht das Schlimmste.