Wohnungsmarkt: Preisspirale nach oben

gibt es weniger Geld für den geförderten Wohnbau. Dazu kommen deutlich gestiegene Grundstückspreise und Baukostensteigerungen wegen der Vorgaben zu Steigerung der Energieeffizienz. Laut Koalitionspakt hätten Bundesheer-Kasernen für den sozialen Wohnbau verwendet werden sollen. In Wien werden nun auf Kasernengründen freifinanzierte Wohnungen gebaut.

Eine preisgünstige Wohnung ist eine geförderte Wohnung. Die Zweckbindung der Wohnbauförderung wurde vor Jahren aufgehoben. Daher

Wie viele preisgünstige Wohnungen fehlen?

Laut dem Verband gemeinnütziger Bauträger müssten jährlich mindestens etwa 3500 geförderte Mietwohnungen mehr gebaut werden.

Hilft die Neuordnung der Wohnbauförderung?

Vorerst nicht. Die von der Bundesregierung versprochene Rückkehr zur Zweckwidmung der Wohnbauförderung ist frühestens ab 2007 möglich. Bei drei Jahren Vorlaufzeit für die Planung von neuen Wohnbau-Projekten ist vor 2020 kein Effekt zu erwarten.

Werden die Mieten weiter steigen?

Derzeit legen die Preisanstiege laut den Experten von EHL Immobilien eine Pause ein. Mittelfristig aber werden die Preise weiter steigern – vor allem in Wien. Begründung: Der Zuzug in die Hauptstadt ist groß, der Wohnungsneubau hinkt dem Bedarf hinterher. 4000 Wohnungen pro Jahr werden laut EHL in Wien zu wenig gebaut.

Gibt es zusätzliche Preistreiber?

Neben der starken Nachfrage wirken auch die steigenden Anforderungen der Wohnungssuchenden für höhere Preise. Sandra Bauernfeind von EHL-Immobilien: "Dachböden sollen möglichst wenig schräge Wände haben; Wohnungen ohne Balkon gehen kaum weg und Bäder sollen mit Steinzeug verfliest sein. Das kostet mehr." Der Unterschied zwischen Alt-Mieten, die in Wien im Durchschnitt bei drei Euro je Quadratmeter liegen, und Neumieten von durchschnittlich zehn Euro wächst.