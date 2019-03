Mietensenkung kurz vor der Salzburg-Wahl

Drei Tage vor der Gemeinderatswahl ging es noch einmal um eines der wichtigsten Themen der Wahl in allen Gemeinden – um das Wohnen. Die Landesregierung präsentierte am Donnerstag Erfolgszahlen aus der Wohnbauförderung. Bei 6815 geförderten Mietwohnungen wurde die Miete gesenkt.

Die Dynamik eines Wahlkampfes funktioniert aber selbst bei einer Gemeinderatswahl. Es dauerte nur eine gute Stunde, bis die SPÖ mittels Aussendung Widerspruch anmeldete. Zumindest auf Eines können sich die Parteien einigen. „Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um die Steigerung der Wohnkosten in den Griff zu bekommen, damit Wohnen leistbar bleibt“, formulierte es Neos-Landesrätin Andrea Klambauer.