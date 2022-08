Michael Lindner: "Die Bundesregierung agiert wie Lemminge“

Nun ist es unumstritten, dass Sie zum Parteivorsitzenden gewählt werden. Was steht ganz oben auf Ihrer Agenda?

Wie es mit der Energieversorgung und mit der entgleisten Teuerung weitergeht – das brennt den Menschen unter den Nägeln. Viele haben das Gefühl, dass sie mit ihren Ängsten allein gelassen werden. Und wenn man sich dieses Nichtstun und dieses Nachhinken der Bundesregierung, die wie Lemminge agiert, anschaut, dann verstehe ich das. Für mich ist die Aufgabe von Politik, dass man weiter denkt als an die nächste Schlagzeile. Auch die Landesregierung reagiert viel zu zögerlich.

In Umfragen schnitt die Bundes-SPÖ in den vergangenen Monaten gut ab. Auf Landesebene stagniert die SPÖ noch immer. Warum?

Ich bin alles andere als zufrieden mit unseren Wahlergebnissen der letzten Jahre und bin enttäuscht, dass man nicht abgeliefert hat. Ich bin jetzt aber keiner, der wieder zehn Papiere schreibt, warum was nicht funktioniert hat, sondern ich will Dinge anpacken. Es muss uns wieder Tatkraft zugetraut werden. Deshalb werden wir ein Zukunftsbild der SPÖ OÖ erarbeiten. Wie man an der Bundes-SPÖ sieht, merken die Menschen jetzt sehr wohl, dass es eine starke Sozialdemokratie braucht. Mehr Gerechtigkeit, Solidarität und Miteinander ist immer besser als die Ellbogen-Mentalität, die manche Konservative geprägt haben.

Diese Ellbogen-Mentalität gibt es in der Bundes-SPÖ auch. Stichwort Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil. Welchem Team gehören Sie an?

Ich bin kein Zurufer. Ich will dem Gesamtziel dienen, die SPÖ stärker zu machen. Ich will mit eigener Arbeit beweisen, wie Sozialdemokratie funktionieren kann. In dem Sinn bin ich Team Oberösterreich und Team Lindner.

Was sagen Sie zur Causa rund um Wien Energie?

Es zeigt vor allem eins: Das System des Stromhandels über die Börse ist gescheitert. Die Preisausschläge machen Strom zum Spekulationsgut. Wir brauchen leistbare, kalkulierbare Preise für Konsumenten und Unternehmen.

Ihre Vorgängerin hat sich mit dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger nicht leichtgetan. Wie geht es Ihnen?

Ich schätze seine Tatkraft. Er wird mit dem Parteitag wieder in den Parteigremien der SPÖ OÖ vertreten sein.

Nun gibt es das Analysepapier noch immer, das das Verhältnis der Partei zur Gewerkschaft kritisiert. Werden Sie daran etwas ändern?

Die Gewerkschaften sind unverzichtbarer Bestandteil der Gesellschaft. Wir haben eine gute Zusammenarbeit. Die werde ich weiter pflegen. Wir brauchen einander.