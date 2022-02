Neue Spitze der SPÖ Oberösterreich nun komplett

Florian Koppler war politisch vor allem in Linz verankert. Ob man mit ihm die Beziehung zwischen der Landes-SPÖ und der Linzer SPÖ verbessern wolle, beantwortete Lindner nicht. Koppler kündigte als ersten Schritt an, mit allen Bürgermeistern und Bezirksvorstehern der Partei in Kontakt treten zu wollen, um „sofort ins gemeinsame Tun zu kommen“. Auch die Mitgliederbeteiligung beim Landesparteitag im Herbst solle abgestimmt werden.