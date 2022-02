Roter Nationalratsabgeordneter fordert Rücktritt von OÖ-Parteispitze

Ein Plakat in schwarz-weiß. Darauf ein Kind, welches den Tränen nahe ist und dazu die Worte "Ich will dich nicht verlieren". Es handelt sich dabei um eine Impfkampagne, die die oberösterreichische SPÖ gestern, Montag, vorgestellt hat. Nun sorgt sie parteiintern für eine große Debatte - inklusive Rücktrittsaufforderung.

"Als Partei tragen wir auch viel Verantwortung. Dieser Verantwortung wollen wir gerecht werden – in dem wir noch einmal verstärkt auf die Wichtig- und Richtigkeit der

Impfung hinweisen", rechtfertigte Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer in der gestrigen Pressekonferenz die Kampagne für die Corona-Schutzimpfung.

In ganz OÖ werde daher in den nächsten Tagen von der SPÖ auf rund 1.000 Plakaten sowie auf Social Media, im Radio und auf anderen Kanälen Überzeugungsarbeit geleistet, kündigte er an.

"Moralische Bankrotterklärung"

Diese Arbeit stößt nun parteiintern auf Unverständnis. So ließ der SPÖ-Nationalratsabgeordnete Dietmar Keck per Aussendung wissen: "Weinende Kinder in einer Werbekampagne zu instrumentalisieren ist eine moralische Bankrotterklärung aller Beteiligten. Das Totalversagen von Stelzer, Haberlander und Co. (oö. Landeshauptmann und Stellvertreterin; Anm.) in Sachen Impfkampagne mit einer derart skandalösen Überzeichnung zu vertuschen grenzt an gewollte Selbstzerstörung."