„Die SPÖ ist nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft verankert“

Klaus Luger (SPÖ, 61) ist seit 2013 Bürgermeister von Linz.

KURIER: Der Zustand der SPÖ ist besorgniserregend. Zu diesem Schluss kommen jene drei deutschen Experten, die für die Landes-SPÖ eine Analyse des Ergebnisses der Landtagswahl erstellt haben. Teilen Sie diese These?

Klaus Luger: Dem Grunde nach ja. Das wird in diesem Papier sehr nachvollziehbar begründet. Die Sozialdemokratie ist nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft verankert, das stelle ich in weiten Teilen der Partei fest. Das ist für eine Partei, die für sich selbst den Anspruch einer sozial-liberalen Volkspartei stellt, eine besorgniserregende Analyse.

Was heißt „nicht mehr in der Mitte verankert“ konkret?

Die SPÖ ist in vielen Bezirken im ländlichen Raum auch organisatorisch kaum mehr vorhanden. Es gab in so vielen Gemeinden wie noch nie keine Kandidaten für die Bürgermeister-Direktwahl, in ländlichen Bezirken teilweise gab es sogar keine Kandidaturen für den Gemeinderat. Die Partei ist nicht nur im ländlichen Raum weitgehend isoliert, sondern auch von gesellschaftlichen Schichten wie Jungunternehmern und Intellektuellen und Künstlern. Sie ist unattraktiv für Wirtschaftstreibende, vor allem für kleine und mittlere Unternehmer und für viele Leistungsträger. Dagegen sind die Gewerkschaften in der Mitte der Gesellschaft präsent, vor allem in den Großbetrieben. Und in Städten wie Linz ist es besser gelungen, den gesellschaftlichen Wandel nachzuvollziehen. Sonst wären wir bei der Wahl nicht die deutlich stimmenstärkste Partei gewesen.

Das Analysepapier spricht positiv über die Stärken in Städten wie Linz, Steyr oder Leonding. Das hängt vermutlich stark von den Führungspersönlichkeiten ab.

Auch, aber nicht nur. Man kann so einen Prozess nicht nur an einzelnen Personen festmachen. Dort, wo die SPÖ passende Persönlichkeiten finden konnte, gewann sie auch Wahlen. Zum Beispiel in Vöcklabruck, Freistadt oder Schärding. Linz und Leonding zeigen, dass sich die Partei mit der Bevölkerung mitentwickelt hat. Wir sind dort attraktiver und offener.

Im Papier werden neue Köpfe für die Partei und das Land gefordert. Birgit Gerstorfer hat bereits angekündigt, 2027 nicht mehr antreten zu wollen. Sie fordern auch einen neuen Landesgeschäftsführer. Wer soll das Ruder übernehmen?

Hut ab vor der Haltung von Birgit Gerstorfer. Viele von uns, und da nehme ich mich nicht aus, hätten nicht gedacht, dass sie eine so schonungslose Analyse auch öffentlich diskutiert. Es ist leichter, über die eigene Person diskutieren zu lassen, wenn man bei einer Stichwahl 73 Prozent erreicht als, wie wenn man das Ergebnis einer am niedrigsten Niveau dahindarbenden Partei zu erklären hat. Das ist mutig und von Haltung geprägt.