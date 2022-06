Messer gezückt: Streit zwischen Lkw-Fahrern eskalierte

Ein ukrainischer Lkw-Fahrer hat am Dienstag im Gewerbepark in Wörgl (Bezirk Kufstein) einen 20-jährigen italienischen Kollegen mit einem Messer bedroht. Dem dürfte bereits eine Streitigkeit im Straßenverkehr vorausgegangen sein, berichtete die Polizei. Der Italiener war dem 56-jährigen Sattelzuglenker mit einem Klein-Lkw auf einer Einbahnstraße entgegengekommen. Der Angreifer wurde vorläufig festgenommen und nach der Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt.

Nachdem beide Fahrzeuge stehengeblieben waren, stieg der Ukrainer mit dem Küchenmesser in der Hand aus und schlug mit dem Holzgriff die halb geöffnete Seitenscheibe des Klein-Lkws ein, so die Exekutive. Anschließend habe er eine Stichbewegung in Richtung des Italieners durchgeführt, wodurch der Sicherheitsgurt eingeschnitten wurde. Der 20-Jährige überstand den Vorfall unverletzt.