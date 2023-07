Mehrheit der Kärntner Seen hat ausgezeichnete Wasserqualität

Von 40 untersuchten Seen in Kärnten haben 26, also knapp zwei Drittel, eine ausgezeichnete Wasserqualität. Das ist das Ergebnis des Kärntner Seenberichts 2022, der am Freitag veröffentlicht wurde. Obwohl das Jahr 2022 das wärmste seit Messbeginn war, habe dieser Umstand keine großen Auswirkungen auf die Qualität der Kärntner Seen gehabt, hieß es in einer Aussendung des Landespressedienstes.

Zwölf der untersuchten Seen können sich mit der höchsten Bezeichnung "oligotroph" schmücken: Das bedeutet klares und sehr nährstoffarmes Wasser mit wenigen Algen. Darunter fallen unter anderem folgende Seen: