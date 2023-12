Mehrere Täter hatten es in drei Bundesländern auf Hofläden abgesehen

Ein 30-Jähriger und dessen um vier Jahre jüngere Freundin waren in der Nacht auf den 5. September nach einem Einbruchsversuch in eine Bäckerei in Bad Erlach (Bezirk Wiener Neustadt) in Gewahrsam genommen worden. Zwei weitere, zunächst flüchtige Verdächtige im Alter von ebenfalls 30 Jahren wurden ausgeforscht und auf Basis eines europäischen Haftbefehls im Oktober und November jeweils in Budapest festgenommen. Die Auslieferung nach Österreich erfolgte in beiden Fällen Anfang Dezember.

Die drei Männer waren im Rahmen von Einvernahmen geständig, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. Die 26-Jährige stritt die Vorwürfe ab.

