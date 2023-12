Vier Autos in schweren Verkehrsunfall bei St. Pölten verwickelt

Kein ruhiger Dienstag für die Feuerwehren in und um St. Pölten. Zuerst wurden die Freiwilligen aus dem Stadtteil St. Georgen in die Schulgasse/Penknergasse nach Wilhelmsburg gerufen, weil vermutet wurde, dass sich eine verletzte Person nach einem Verkehrsunfall noch in ihrem Fahrzeug befinden könnte. Zum Glück aber hatte sich der Insasse aus eigener Kraft aus dem Wagen befreien können.

"Wie durch ein Wunder wurde niemand eingeklemmt"

Stunden später heulten abermals die Sirenen. Auf der B20 waren vier Autos zusammengekracht, für die Bergungsarbeiten musste die Straße rund zwei Stunden lang gesperrt werden. "Wie durch ein Wunder wurde auch bei diesem Unfall niemand in seinem Fahrzeug eingeklemmt", berichten die Einsatzkräfte. Die Unfallursache muss nun von der Polizei erhoben werden.

