Die unglückliche Kombination aus Skitouristen und zu viel Alkohol hat der Polizei im Salzburger Pinzgau in der Nacht auf Dienstag einiges an Arbeit bereitet. In Zell am See gerieten sich in einer Imbissstube am Bahnhofsvorplatz mehrere englische und belgische Urlauber in die Haare. Beide Gruppen, jeweils sechs bis zehn Männer stark, gingen tätlich aufeinander los. Dabei wurden zwei Personen durch Faustschläge und herumgeworfene Möbel und Geschirr leicht im Gesicht verletzt.