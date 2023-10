Mehrere Anzeigen und 700 Teilnehmer bei Palästina-Demo in Bregenz

In Bregenz sind am Samstagnachmittag laut Polizei rund 700 Teilnehmer bei einer Palästina-Demonstration auf die Straße gegangen. Die Demonstration verlief "laut, aber friedlich", teilte die Polizei mit. Dennoch sollten mehrere Anzeigen erfolgen. Die Kundgebung war von der Sozialistischen Jugend Vorarlberg (SJV) veranstaltet worden und richtete sich gegen die "Brutalität der israelischen Reaktion auf die Angriffe der Hamas", hieß es in Medienberichten.

Drei Anzeigen sollten wegen des Vermummungsverbotes erfolgen, zwei wegen aggressiven Verhaltens. Eine Anzeige erging wegen des Verdachts auf Verhetzung nach einer entsprechenden Parole. Die Kundgebung wurde am frühen Nachmittag vorzeitig beendet, bestätigte ein Polizeisprecher der APA. Von der Sozialistischen Jugend Vorarlberg selbst nahmen schlussendlich nur eine Handvoll Personen teil, hieß es seitens der Polizei.