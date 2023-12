Mehr Geld oder mehr Freizeit: So haben Rathausmitarbeiter entschieden

Auch Magistratsdirektor Christoph Herzeg zeigte sich von der aktiven Beteiligung so vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistert. „Die Freizeit-Option ist ein spannendes Element, das für den Einzelnen mehr Flexibilität bringen kann.“

Man sehe das Umfrage-Engagement des Personals als klaren Auftrag. „Wir werden das Thema in zwei, drei Jahren erneut aufbringen. So wollen wir unseren Kolleginnen und Kollegen öfters die Möglichkeit bieten, ihr Gehaltsmodell an die jeweiligen Lebensumstände optimal anzupassen.“