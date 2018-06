Mehr Geld für Mediziner, die nachts auf Patienten warten

Dann soll auch eine zentrale Stelle die Anrufe entgegennehmen, koordinieren und entscheiden, was weiter geschieht: Reicht eine allgemeine Information per Telefon? Muss der Arzt zum Hausbesuch kommen? Ist ein Krankentransport in ein Spital nötig? Dafür gibt es bereits eine Telefonnummer: 1450; das Team dahinter spielt auch tagsüber eine Vermittlerrolle. Dieses Schema orientiert sich am niederösterreichischen Modell, das Anrufe von Patienten über eine Leitstelle abwickelt.

Konkret soll werktags in jeder der 24 Regionen wenigstens ein Allgemeinmediziner für Visiten zwischen 18 und 24 Uhr abrufbar sein, danach übernehmen die Rettungsorganisationen bis 7 Uhr früh. In Graz sollen mehrere Ärzte Bereitschaftsdienst haben. An Wochenenden und Feiertagen sind steiermarkweit Drei-Schicht-Dienste für Mediziner vorgesehen. Um sie besetzen zu können, lockt das Land mit mehr Geld – 400 Euro pro Dienst, doppelt so viel wie bisher. Auch Spitalsärzte können sich dafür melden.