Mehr Chancengleichheit im Job: So wird Frauen-Karrieren auf die Sprünge geholfen

Bures betonte, dass der waff eine wichtige Rolle in der beruflichen Chancengleichheit von Männern und Frauen spielt. Viele Kundinnen würden so besser bezahlte Jobs bekommen, was dazu beitrage, dass „nirgends in Österreich der Gehaltsunterschied so gering ist wie in Wien“.

Gaál unterstrich die Möglichkeit, Frauen in Bereiche zu bekommen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Als Beispiel nannte sie technische Berufe. Infos zum Angebot: waff.at oder 01 21748 555.