Mehr als 8.000 Menschen klagen mit Greenpeace für Klimaschutz

Die Meldungslage ist dieser Tage einmal mehr eindeutig. Temperaturrekord um Temperaturrekord wird vermeldet, in den Alpen fliegen Skigebiete tonnenweise Schnee ein, in der Antarktis und in Grönland schmelzen die gigantischen Eispanzer ab. Kurz gesagt: Die Klimakrise verschärft sich in atemberaubendem Tempo.

Einen relevanten Teil der schädlichen Emissionen, die die Klimakrise befeuern, steuert der globale Flugverkehr bei. Vier bis fünf Prozent der Erderwärmung sind laut Wissenschaftlern direkt auf die Jets zurückzuführen.

Zwar gibt es auf absehbare Zeit keine Alternative zu Langstreckenflügen, außer Zuhause zu bleiben. Nicht so jedoch auf der Kurz- und Mittelstrecke: Hier können und sollen künftig Züge eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es zwei Dinge: bessere Verbindungen - und billigere Zugtickets.

Ungleichbehandlung

Für Letzteres muss jedoch erst einmal die finanzielle Ungleichbehandlung von Zug- und Flugreisen beendet werden, argumentiert Greenpeace - und reichte darum am Donnerstag im Namen von mehr als 8.000 Bürgern Österreichs erste " Klimaklage" - formaljuristisch eine Bündelung von Individualanträgen - beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) ein.

Konkret beantragen die Umweltschützer, zwei gesetzliche Bevorzugungen des Flugverkehrs zu streichen bzw. zu überarbeiten: die Steuerbefreiung auf den Flugtreibstoff Kerosin sowie die Umsatzsteuerbefreiung auf internationale Flüge. Beide Regelungen tragen laut Greenpeace dazu bei, dass Fliegen billiger als Zugfahren ist, da für den Bahnverkehr sowohl die internationale Umsatzsteuer als auch Steuern auf den Bahnstrom anfallen.