Medizinstudium: Vorrang für Landärzte

Förderung für Bedarfsregion

Außerdem sollte die Trägerschaft für Primärversorgungszentren erleichtert werden. In Niederösterreich könnte sich etwa die Landesgesundheitsagentur vorstellen, solche Zentren zu führen und mit der ÖGK abzurechnen. Unbesetzte Kassenstellen sollten außerdem in Zukunft der ÖGK keine finanziellen Vorteile bringen. Das Geld, das sich die Kasse dadurch erspart, müsste vielmehr in Länder-Fonds für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung fließen. Und nicht zuletzt sollte die ÖGK eine Förderung von 60.000 Euro bereitstellen, wenn sich ein Arzt in einer Bedarfsregion niederlässt.

Ein großes Paket, von dem sich Niederösterreich wünscht, dass es noch in dieser Regierungsperiode einer Lösung zugeführt wird. Wobei sich Johanna Mikl-Leitner auch die Unterstützung der Ärztekammer erwartet. „Das muss doch in ihrem Interesse sein“, sagt die Landeshauptfrau.