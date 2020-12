Medizinlabor soll Kunden um 300.000 Euro betrogen haben

Zahlreiche Kunden hatten sich 2017 und 2018 Hilfe suchend an ein humanmedizinisches Labor in der Stadt Salzburg gewandt. Das Unternehmen bot auf seiner Homepage an, Speicheltestanalysen durchzuführen, den Hormonstatus zu messen und aufgrund der Messwerte ein individuelles Hormonprofil zu erstellen. Bis zu knapp 300 Euro waren dafür – ohne Präparate – abzulegen.

Dabei dürfte im großen Stil betrogen worden sein. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat den Geschäftsführer des Labors wegen gewerbsmäßigen schweren Betruges und anderer Delikte angeklagt. Der deutsche Staatsbürger soll Therapieprodukte an Kunden verkauft haben, obwohl die Speicheltests nicht fachgerecht oder gar nicht analysiert wurden. Der Gesamtschaden zulasten der Kunden soll 300.000 Euro betragen. Das Labor stellte im Oktober 2018 den Betrieb ein und ging in Konkurs.