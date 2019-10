Medikamentenversorgung: Kampf um die Landapotheken

Die Medikamenten-Versorgung in Österreich ist in Gefahr – zumindest befürchten das die Apotheker. „Es ist eine dramatische Entwicklung“, warnt Jürgen Rehak, Präsident des Apothekerverbands. Doch was bringt die Pharmazeuten dazu, in Alarmstimmung zu verfallen?

Es ist eine brisante Empfehlung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) als Rezept gegen den drohenden Ärztemangel am Land. Knapp 50 Prozent der Allgemeinmediziner werden nämlich in den nächsten zehn Jahren das Pensionsantrittsalter erreichen. Doch schon jetzt können viele Kassenplanstellen kaum nachbesetzt werden. Um Hausarzt-Ordinationen attraktiver zu machen, schlägt die BWB vor, den Apothekenmarkt zu liberalisieren.