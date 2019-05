Mathematura: 50 Prozent weniger Fünfer an Österreichs Gymnasien

Das Angstfach Mathematik dürfte in diesem Jahr für Maturanten nicht ganz so zum Fürchten gewesen sein wie im Vorjahr. Vorläufige Ergebnisse des schriftlichen Reifeprüfung ergaben, dass österreichweit elf Prozent der Arbeiten an AHS negativ beurteilt wurden. 2018 waren es noch 22 Prozent. Auch an den Berufsbildenden höheren Schulen (BHS) nahmen die „Nicht Genügend“ ab. Mit einem Rückgang von 20 auf 17 Prozent allerdings nicht so stark.

Die Best- und Durchschnittsnoten blieben nahezu unverändert. Die Zahl der mit „Sehr Gut“ benoteten Arbeiten sank an den AHS von neun auf acht Prozent, an den BHS stieg sie dafür von fünf auf sieben. Die Dreierquote sank an beiden Schultypen minimal von 3,2 auf 3,1 bzw. 3,5 auf 3,4 Prozent.

„Nichts hergeschenkt“

Bildungsminister Heinz Faßmann ( ÖVP) ist mit dem derzeitigen Stand zufrieden. Dieser ist noch nicht endgültig, da 20 Prozent der Mathe-Noten noch nicht im Ministerium eingelangt sind. Für Faßmann hat vor allem die „erhöhte Zeitsouveränität zur Entspannung“ und damit zu besseren Noten geführt. Die Matura sei aber auch nicht so ausgefallen, dass der Vorwurf kommen könne, sie wäre hergeschenkt. An Gymnasien musste bisher zuerst ein Grundlagen-Teil in zwei und dann eine anspruchsvollerer Teilprüfung in zweieinhalb Stunden absolviert werden. Heuer wurden beide Teile gleichzeitig bei freier Zeiteinteilung ausgegeben.