Mathe-Matura: Nur noch jeder neunte AHS-Schüler hat Fünfer

Dieses Jahr war die Aufregung um die „standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung“, genannt Zentralmatura, im Fach Mathematik besonders groß. Viele Schüler und Eltern waren nach den Ergebnissen der Vorjahre alarmiert: Noch vor einigen Jahren schaffte fast ein Viertel der Schüler die Aufgaben nicht auf Anhieb. Auch 2018 fiel das Ergebnis für jeden fünften Maturanten verheerend aus – mit einem Fünfer. 22 Prozent der AHS-Maturanten und 20 Prozent der BMHS-Maturanten (Handelsschulen, Berufsschulen) hatten damals einen „Fleck“.

Diesmal sind die Ergebnisse deutlich besser ausgefallen, wie der KURIER erfahren hat. Nur noch elf Prozent der AHS-Schüler – also nur noch jeder Neunte – wird in diesem Jahr ein „Nicht genügend“ in Mathematik bekommen, zeigen erste Tendenzen aus den Lehrerzimmern. Auch bei den BMHS-Absolventen sollen die Ergebnisse besser sein als im Vorjahr.

Bildungsminister Heinz Faßmann ( ÖVP) will am Freitagnachmittag in einem Pressestatement die Ergebnisse aller 45.000 Prüflinge präsentieren.