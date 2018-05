Mathematik-Matura zu schwer? Lehrer alarmiert

Peter Simon, der im Bildungsministerium für die Zentralmatura verantwortlich ist, bestätigt, dass der Notenschlüssel verändert wurde. „Spekulativ kann es sein, dass sich dadurch die Noten verändert haben, aber wir wissen es erst am 4. Juni“, sagt er. Der Notenschlüssel werde den Eigenschaften der zu lösenden Aufgaben angepasst. „Gibt es mehr Beispiele, die zu den Basics gehören, erhöht sich dadurch die Punktezahl für das Minimum. Wenn die Aufgaben schwieriger sind, brauche ich weniger, um ein Genügend zu bekommen. Das heißt, es muss mehr von weniger Anspruchsvollem erfüllt werden“, erklärt er.

Doch war die Matura leichter? „Ich hab sie nicht allzu schwer gefunden, aber unser Klassenvorstand hat uns schon gesagt, dass es weder Sehr Gut noch Gut bei uns gibt“, sagt Konstantin K. (Name geändert) aus Kärnten. „Es war einfach extrem umfangreich. Viele in meiner Klasse sind nicht fertig geworden und fast niemand konnte dann noch etwas kontrollieren. Ich finde es unfair, dass die Mindestpunktezahl für Genügend und Befriedigend angehoben wurde“, sagt auch Cecilia L. (Name geändert) aus Wien.

Roland Gangl, Vorsitzender der BHS-Lehrergewerkschaft, kritisiert, dass so eine hohe Lesekompetenz gefragt war: „Lehrer haben gesagt, dass die Fragen sehr trickreich gestellt waren. Wenn man nur ein Wort übersehen hat und deswegen einen falschen Ausgangspunkt beim Rechnen nimmt, hat man keine Punkte bekommen, obwohl rein mathematisch alles richtig war. Insofern war es dieses Jahr schwieriger.“

Auch AHS-Gewerkschaftschef Herbert Weiß hat von seinen Kollegen das Feedback bekommen, dass die Mathe-Matura dieses Jahr schlechter ausfallen dürfte – unter anderem, weil Formulierungen der Aufgaben zu Problemen geführt haben.

Gangl plädiert dafür, die Zentralmatura mehr den Ausbildungen der Schüler anzupassen. „Ist die angewandte Mathematik in der BHS wirklich angewandt?“, fragt er. Zur Erklärung: Die Mathematik-Reifeprüfungen an AHS und BHS unterscheiden sich grundlegend. Es gibt sowohl andere Aufgaben als auch andere Bewertungsschemata. Innerhalb der AHS ist die Mathe-Matura einheitlich, an den BHS gibt es einen gemeinsamen schulformenübergreifenden Teil sowie einen je nach Schultyp unterschiedlichen.

Die Zentralmatura steht also auch im dritten Jahr in der Kritik. „Es war von Anfang an verfehlt, der Zentralmatura so einen hohen Stellenwert zuzuschreiben“, ist Bildungswissenschafter Stefan Hopmann überzeugt. Er plädiert dafür, sie zurückzustufen und als Bestandteil eines Paketes zu sehen, bei dem die Gesamtleistung auch aus lokalen Prüfungen besteht.

