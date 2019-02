Masern: Zwei neue Fälle im Salzburger Pinzgau

"Kontaktpersonen informieren"

"Zur Zeit sind wir mit Gesundheitsamt und Amtsarzt dabei, die Kontaktpersonen sowohl in der Schule als auch im Unternehmen des Mechanikers ausfindig zu machen und zu informieren. Dann müssen wir weitersehen und zum Beispiel nicht geschützte Schulkollegen sowie Lehrer vom Unterricht ausschließen", erklärte Juhasz. Wie viele Personen sich angesteckt haben könnten, stehe aus derzeitiger Sicht noch nicht fest.

Zuletzt kam es in der Kinderklinik-Ambulanz des LKH Graz zu einem Masernausbruch bei 28 Babys. Ausgelöst wurde die Ansteckung von einem 15-Jährigen, der am 11. Jänner mit Masern in die Klinik kam.