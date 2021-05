Martin Ho eröffnet neues Lokal im Wiener Novomatic-Forum

Das geplante Lokal im einstigen Novomatic-Forum nahe des Naschmarkts wird von einer der Gastro-Größen der Stadt übernommen: Mittlerweile ist fix, dass Martin Ho mit seiner Dots Group für das Restaurant-Konzept verantwortlich zeichnen wird.

Der Name des Lokals: „404 - Don’t ask why“ wirkt experimentell. Nichts anderes ist man von Ho gewöhnt, der unter anderem für das „1o1 (sprich: One of One) in der City und für das Dots auf der Mariahilfer Straße bekannt ist. (Polit-Interessierten ist er freilich auch wegen seiner Kontakte in die Bundespolitik ein Begriff.)

Die Säulen des Konzept im neuen Lokal: „Authentische Pizza, regionale Köstlichkeiten, Aperitivo und After-Work“, berichtet das Falstaff-Magazin. Das Lokal solle „mediterrane Kulinarik mit österreichischen Spezialitäten“ vereinen und „zum mondänen Spot für Einheimische und internationale Gäste“ werden, heißt es.

Angekündigt werden unter anderem ein Breakfast Club am Sonntag (A la Carte und Buffet), hausgemachtes Eis und Pizza vom bekannten Pizzaiolo Carmine Cilento. Zum Einsatz kommen soll ein authentischer Ofen aus Süditalien.