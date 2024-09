Heimliche Millionen-Spende von Mateschitz an Flutopfer

Vergangene Woche wurde Österreich von schweren Unwettern und Hochwassern heimgesucht, die insbesondere in den westlichen und südlichen Regionen des Landes verheerende Schäden angerichtet haben.

Tausende Wohnungen und Häuser wurden überflutet. Menschen standen vor den Trümmern ihrer Häuser. Neben dem intensiven Einsatz der Rettungs- und Einsatzkräfte zeigt sich auch eine große Solidarität unter den Nachbarn beim Aufräumen. Bereits über 13 Millionen Euro sind an die Initiative "Österreich hilft Österreich" gespendet worden.

Besonders bemerkenswert ist die Unterstützung eines wohlhabenden Salzburgers. Wie die Kronen Zeitung am Donnerstag berichtete, spendete der Red Bull-Erbe Mark Mateschitz still und heimlich fünf Millionen Euro an die Organisation.