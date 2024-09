Für Betroffene der Unwetter: Kredite zu Sonderkonditionen

Nach den verheerenden Schäden durch die Unwetter bieten einige Banken ihren Kunden nun Kredite und Überziehungsrahmen zu Sonderkonditionen an, um Wiederaufbau und Reparatur von Schäden finanziell zu erleichtern. Möglichst unkompliziert sollen Betroffene so an Finanzierungen von bis zu 50.000 Euro kommen. Kredite, die zur „Instandsetzung nach Naturkatastrophen, die ausschließlich der Wiederherstellung der Bewohnbarkeit des eigenen Hauptwohnsitzes dienen“, unterliegen nicht der KIM-Verordnung, teilte die Finanzmarktaufsicht (FMA) mit.