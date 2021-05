Da nehme man auch Maßnahmen, wie die Kontrolle der Gäste, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind, in Kauf. Genauso wie die Registrierung oder die Beschränkungen bei den Gästen am Tisch. Pulker: „Man kann nicht mitten in einer Pandemie öffnen, ohne dass man irgendwie begleitende Maßnahmen setzen muss. Es wird schwierig sein für einige, es werden einige vielleicht auch gar nicht öffnen, aber es ist besser, am 19. Mai mit Vorgaben zu öffnen als gar nicht.“