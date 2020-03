Marchfeld Bundesstraße S 8: Landwirt könnte das geplante Projekt verhindern

Dort, wo sich im Marchfeld Fuchs und Hase gute Nacht sagen, betreibt Leopold Haindl in vierter Generation einen landwirtschaftlichen Betrieb. Rund 250 Hektar Fläche werden nördlich von Markgrafneusiedl bewirtschaftet, davon rund 17 Hektar mit Aronia-Sträuchern.

Die schwarz-roten Früchte stammen aus Nordamerika, gehören zu den Apfelbeeren und sind extrem gesund – wegen des hohen Flavonoidgehalts und zahlreicher Vitamine. Damit die Sträucher auf den kargen Böden Erträge liefern, müssen sie mit einer gigantischen Beregnungsanlage bewässert werden. Durch diese steppenartige Landschaft soll aber in Zukunft die Marchfeld Bundesstraße S 8 rollen. Mitten durch Haindls rekultivierte Bio-Äcker. Ein Todesstoß für seinen Agrarbetrieb, sagt der Landwirt. Doch Haindl hat einen Trumpf in der Hand, der das Projekt in seiner jetzigen Form stoppen dürfte.

Der vom Aussterben bedrohte Vogel Triel hat sich auf Haindls Ländereien eingenistet. Die letzten Exemplare des bräunlich gestreiften Zugvogels haben dort gute Lebensbedingungen. „Er ist einer der seltensten Brutvögel Österreichs. Derzeit sind hierzulande nur noch zwei Triel-Vorkommen bekannt“, räumt das Land Niederösterreich ein.