Mann sprengt sich mit Kriegsrelikt aus Ossiachersee in die Luft

Zu einem tragischen Unfall ist es am Freitag in Kärnten gekommen. Gegen 11.00 Uhr kam es in Steindorf am Ossiacher See zu einer Explosion, bei der ein Mann getötet wurde.

Nach ersten Informationen der Polizei dürfte der 59-Jährige im Laufe des Donnerstags ein Kriegsrelikt aus dem See geborgen und im Uferbereich deponiert haben. Den ersten Erhebungen zufolge hantierte der Mann gegen 11.00 Uhr damit, wobei es zu einer Detonation kam. Der Deutsche wurde dabei tödlich verletzt.

Fund beim Fischen?

Nicht bestätigt sind Gerüchte, die es um den Unfall gibt: Demnach dürfte sich der Getötete zum Fischen am Ossiachersee aufgehalten haben. Gemeinsam mit einem Freund, entdeckte er dabei vermutlich eine Granate. Als die Männer diese am Freitag genauer unter die Lupe nehmen wollten, passierte das Unglück. Der zweite Mann soll, unbestätigten Informationen nach, ebenfalls verletzt worden sein.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei stand im Einsatz.

Viele Kriegsrelikte in Kärntner Seen

Dass sich neben Granaten viele weitere Kriegsrelikte wie Munition oder Gewehre in den Kärntner Seen befinden, ist kein Geheimnis. Experten haben bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass die größten Mengen im Ossiachersee vermutet werden. Hintergrund: Das Nazi-Regime und englische Besatzer entledigten sich ihrer Bewaffnung ausgerechnet in den heimischen Gewässern. Hinzu kamen Bombenabwürfe während des Zweiten Weltkrieges. Mehr als tausend LKW-Ladungen hochexplosives Material wanderten dabei auch in den Ossiachersee.

Die Polizei rät bei Funden von Kriegsmaterialien umgehend die Exekutive zu verständigen. Niemals Kriegsrelikte auf eine Polizeiinspektion zu bringen, sondern stets auf die Experten des Entminungsdienstes zu warten.