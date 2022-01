Mann in Salzburg nach Messerattacke von Polizei angeschossen

Beinahe zeitgleich langten am Montagmorgen mehrere Notrufe bei der Salzburger Polizei ein: Die Feuerwehr verständigte die Exekutive über einen Wohnungsbrand in Salzburg-Lehen, außerdem gab es Anrufe von Anrainern, wonach in diesem Bereich eine Person mit einem Messer herum laufe und Passanten bedrohe.

Laut Aussendung der Polizei wurde auch einer der Anrufer attackiert, aber nicht verletzt.