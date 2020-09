Mann in Fürstenfeld mit Rasierklinge und Schraubenzieher attackiert

Einem 32-jährigen Mann sind am Sonntag bei einem Streit mit einem Bekannten in der oststeirischen Stadt Fürstenfeld (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) schwere Verletzungen mit einer Rasierklinge und einem Schraubenzieher zugefügt worden. Er musste ins LKH Fürstenfeld gebracht werden, teilte die Polizei mit. Die beiden in Fürstenfeld wohnhaften Männer waren gegen Mittag in der Stadt aneinandergeraten.

Ein 29-Jähriger Bekannter des Opfers wird verdächtigt, dem Älteren Schnittverletzungen im Gesicht zufügt, mit einem Schraubenzieher mehrmals auf den 32-Jährigen eingestochen und anschließend die Flucht angetreten zu haben. Im Zuge der Fahndung wurde der Verdächtigte 20 Minuten später ohne Widerstand festgenommen. Beim Opfer und dem Verdächtigten handelt es sich laut Polizei jeweils um syrische Staatsbürger. Die Ursache des Streites war vorerst nicht bekannt.