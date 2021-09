Mann bedrohte in Salzburg zwei Frauen und Kinder mit dem Umbringen

In einer Wohnung in der Stadt Salzburg hat ein 45-Jähriger am Montag zwei Frauen und deren Kinder mit dem Umbringen bedroht.

Laut Polizei hat der Serbe die Wohnung versperrt und seiner 39-jährigen Ex-Frau, ihrer neun und ein Jahre alten Töchter, sowie der Freundin der Frau, einer Wienerin (40), und deren vierjährigen Sohn ein Messer und eine CO2-Schusswaffe vorgehalten. Der Betrunkene habe mehrere Schüsse abgefeuert und knapp am Kopf einer Frau vorbei in die Wand geschossen.