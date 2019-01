Magere Bilanz für Bayerns Grenzpolizei

Im Landtagswahlkampf hat die CSU im Vorjahr eine eigene bayerische Grenzpolizei aus dem Boden gestampft. Die Einheit wurde mit der Kompetenz ausgestattet, eigenständig an der Grenze zu Österreich Kontrollen durchführen zu können – wenn auch nur in Absprache mit der eigentlich zuständigen Bundespolizei.

Die CSU versuchte so, als Hardliner in der Flüchtlingspolitik zu punkten. Doch die Halbjahresbilanz der Grenzpolizei, die Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Montag in München präsentierte, fällt in puncto illegale Migration mager aus. Bei 196 Einsätzen direkt an der Grenze zu Österreich gab es von Juli bis Jahresende gerade einmal 15 Aufgriffe.