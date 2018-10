Bayerns Grenzpolizei: Prestigeprojekt mit Fragezeichen

Während die Deutsche Regierung über die Grenzkontrollen diskutiert, ist auch das bayerische Beiwerk dazu, die Grenzpolizei, durch ein Gutachten in die Diskussion geraten. Ein von der grünen Bundestagsfraktion in Auftrag gegebenes Gutachten kommt zum Schluss, dass die bayerische Grenzpolizei verfassungswidrig sei. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann von der CSU wies den Vorwurf am Montag zurück.

Die im Juli neu gegründete bayerische Grenzpolizei unterstützt die eigentlich zuständige Bundespolizei bei den Kontrollen an der Grenze zu Österreich. „Die Errichtung einer bayerischen Grenzpolizei mit den ihr parallel zur Bundespolizei zugewiesenen Aufgaben und Befugnissen untergräbt die föderale Kompetenzverteilung im Bereich des Grenzschutzes“, heißt es im Gutachten. Bayern habe keine Gesetzgebungskompetenz für das Grenzschutzrecht und keine Verwaltungskompetenz für die Unterhaltung einer eigenen Grenzschutzpolizei, heißt es im Gutachten.